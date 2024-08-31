Metrobüs dehşetinde ihmaller zinciri: Bilgilendirme yapılmadı

"ABS ÇALIŞMADI HIZIM 67'YDİ"

Ben normal hızımda ilerliyordum. Hızın 67 olduğunu tahmin ediyorum. Beşinci vitesle ilerliyordum. Dobloyu da son anda görünce frene asıldım. ABS sistemi çalışmadı ve aracın durmaması sonucu kaza meydana geldi. Olay günü telegram grubunda ve metrobüs ekranında bir bilgilendirme yazısı görmedim.

Görsem dikkat ederdim. Normalde araç ve güzergahlar ile yolun durumu konusunda hem telegram grubunda metrobüs filo yönetimi tarafından bilgi verilir. Hem de kullandığımız araçların ekranına uyarı mesajları gelir. Gelmediği için normal seyrimde ilerliyordum. Büyük bir kaza olmaması için elimden geleni yaptım ama olmadı. Kusurum yoktur"

"UYARI LEVHASI KÜÇÜKTÜ"

Saha amiri Şafak Yıldız, kazada bir kusurunun olmadığını ifade etti ve şunları söyledi: "11 senedir İETT'de şoför olarak çalışıyorum. Son beş senedir metrobüste şoförlük yapıyordum. Son iki aydır saha amiri olarak görevlendirildim. Olay günü saat 06.00'da görevime başladım. Saat 08.00 sıralarında Fiat Doblo araç yanıma geldi. Aracı ben aldım.

Zafer Ömür isimli arkadaşım ile birlikte Küçükçekmece Adliyesi karşısındaki sabit noktada trafiğe kapalı alanda aracı durdurdum. Benim görevim, metrobüs yolu çalışmasından ötürü meydana gelecek metrobüs arızalarında veya kazalarda bu araçlarda bulunan yolcuların mağdur olmaması için olay mahalline başka bir metrobüsün gelerek yolcuların o araca tahliye edilmesidir. 20.08.2024 günü haftalık iznimi kullanıyordum.

Salı günü metrobüs sahasındaki bypass yol Beşyol ile Cennet durağı arasında bir yerde bulunuyordum. Küçükçekmece Adliyesi'nin karşısındaki alana açılan bypass yolu ben dün sabah işe başladığımda gördüm. İki günde bir veya günlük olarak metrobüs çalışma alanındaki bypass yol giriş çıkışları değişmektedir. Yolda tadilat yapıldıkça bypass yol kaydırılarak ilerlemektedir. Bununla ilgili araç şoförlerinin bulunduğu telegram grubundaki kaptanlar grubuna ve çalıştıkları metrobüsün ekranına uyarı mesajları gitmektedir. Bu mesajları kimin gönderdiğini bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla İBB metrobüs işletme amirliği tarafından gönderilir. Metrobüs çalışma alanındaki işaretlemeler ve dubalar yüklenici firma personeli tarafından konuluyor. Olay günü idaremdeki Doblo marka aracın 20 metre önünde üzerinde 2 tane ışıklı uyarı lambası ve dur yazısı yazan dikdörtgen şeklinde levha bulunuyordu.

"SON ANDA KURTULDUM"

Bu levhayı da yüklenici firma görevlisi koyuyor. Bunu yerini ben tayin etmiyorum. Daga önceki günlerde bu levhanın boyutu çok daha büyüktü. Ancak olay günü levha daha küçüktü. Benim kazanın meydana gelmesinde bir kusurum yoktur. Kazadan ben de son anda kurtuldum. Zafer Ömür ile araçta bulunduğum sırada Yenibosna istikametinden gelen metrobüsün fren yaptığını ve tekerlerinden duman çıktığını gördüm ve aracın duramayıp bize çarpacağını düşündüğüm için Zafer ile birlikte araçtan hızla uzaklaştım. Metrobüs bizim bulunduğumuz araca çarpmadı. Bize çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşı istikametten gelen metrobüse yandan sürtmesi sonucu kaza meydana geldi. Çok üzgünüm"