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8 ilde operasyon: 18 ülkede kırmızı bültenle aranan 25 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 08:04 Güncelleme: 31.08.2024 08:50
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8 ilde operasyon: 18 ülkede kırmızı bültenle aranan 25 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 ilde düzenlenen "KUYU-21" operasyonlarında 18 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 25 şüpheli yakalandığı duyurdu. Yakalanan şüpheliler sınır dışı edilecek.

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