Terör örgütlerine darbe! Resmi Gazete'de yayımlandı: 58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu
Terör örgütleriyle iltisaklı olduğu belirlenen 58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Terör örgütleriyle iltisaklı olmaları nedeniyle Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulması kararı alınan kişi ve kuruluşların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Listeye göre; PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı 14, MKP Terör Örgütü ile iltisaklı 5 ve FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı 20 kişinin mal varlıkları donduruldu.
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