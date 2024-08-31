Terör örgütlerine darbe! Resmi Gazete’de yayımlandı: 58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu

Terör örgütleriyle iltisaklı olmaları nedeniyle Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulması kararı alınan kişi ve kuruluşların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Listeye göre; PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı 14, MKP Terör Örgütü ile iltisaklı 5 ve FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı 20 kişinin mal varlıkları donduruldu.