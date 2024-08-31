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İBB'den geç gelen önlem: Metrobüs yol ayrımına tabela konuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 08:30 Güncelleme: 31.08.2024 08:38
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İBB’den geç gelen önlem: Metrobüs yol ayrımına tabela konuldu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan metrobüs kazasında 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybederken 53 kişi yaralandı. Yaşanan faciadan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi geç de olsa metrobüs araçlarının D-100 karayoluna giriş yapmak zorunda kaldığı yol ayrımına işaret tabelası koydu. İşte detaylar...

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