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23 ilde DEAŞ operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 08:47 Güncelleme: 30.08.2024 08:51
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23 ilde DEAŞ operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “GÜRZ-10” operasyonlarında 119 şüpheli yakalandığını açıkladı.

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