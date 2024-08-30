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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Yarın çok daha güçlü olacağız

Aslı Bilger Kutludağ
Giriş: 30.08.2024 09:09 Güncelleme: 30.08.2024 09:26
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Yarın çok daha güçlü olacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, "Bugün dünden daha güçlüyüz; inşallah yarın çok daha güçlü olacağız. Bizimle aynı ideale gönül vermiş dost ve kardeşlerimizle birlikte herkesin adaletle temsil edildiği bir küresel nizamı mutlaka tesis edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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