Darbenin beyni Adil Öksüz’ü kaçırın talimatı Gülen’in örgüt üzerindeki gölgesi Mustafa Özcan’dan

ÖNEMLİ POZİSYONDAYKEN YAKALANDI



Şuan FETÖ elebaşının sağlık problemlerinden dolayı örgütün en üst pozisyonunda bulunduğu iddia edilen Mustafa Özcan'ın sağ kolu Cihat Yıldız'ın yurt dışına çıkmadan İstanbul'da 8 yıllık firarının son bulmasının çok önemli olduğunu dile getiren Akdemir, "Örgütte önemli biri olmasına rağmen yurt dışına çıkmaması örgütün Türkiye sorumlusu veya yardımcısı olabileceğini gösteriyor" diye konuştu.