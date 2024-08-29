Bakan Hakan Fidan, yeni görevlerini tebliğ etti! İşte yeni büyükelçiler

Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni görevleri tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi.