Bakan Hakan Fidan, yeni görevlerini tebliğ etti! İşte yeni büyükelçiler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak olan bazı büyükelçilik ve daimi temsilciliklerin yeni görevlerini tebliğ etti.
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni görevleri tebliğ etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi.
Buna göre, dış temsilciliklerde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimler şu şekilde:
Çok Taraflı İlişkiler (Uluslararası Kuruluşlar) Genel Müdürü Büyükelçi Zeynep Kızıltan'ın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi, İkili İlişkiler (Balkanlar) Genel Müdürü Büyükelçi İlhan Saygılı'nın Belgrad (Sırbistan) Büyükelçisi, İkili İlişkiler (Güney ve Batı Avrupa) Genel Müdürü Büyükelçi Şebnem İncesu'nun Bern (İsviçre) Büyükelçisi, İkili İlişkiler (Kuzey Amerika) Genel Müdürü Büyükelçi Murat Lütem'in Beyrut (Lübnan) Büyükelçisi, İkili İlişkiler (Orta ve Kuzey Avrupa) Genel Müdürü Büyükelçi Hayriye Kumaşçıoğlu'nun Lübliyana (Slovenya) Büyükelçisi, Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Büyükelçi Esen Altuğ'un İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Daimi Temsilcisi, İkili İlişkiler (Asya Pasifik) Genel Müdürü Büyükelçi Esra Cankorur'un Wellington (Yeni Zelanda) Büyükelçisi, İkili İlişkiler (Güney Asya) Genel Müdürü Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul'un Tokyo (Japonya) Büyükelçisi, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Büyükelçi İrfan Neziroğlu'nun İslamabad (Pakistan) Büyükelçisi, Teknoloji ve Bilim Politikaları Genel Müdür Vekili Büyükelçi Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın Manama (Bahreyn) Büyükelçisi, Bakan Başmüşaviri Gürsel Dönmez'in Viyana (Avusturya) Büyükelçisi, Bakanlık Müşaviri ve Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Vekili Bekir Gezer'in Darüsselam (Tanzanya) Büyükelçisi, Çin Genel Müdür Yardımcısı Elçi Ferhat Alkan'ın Maputo (Mozambik) Büyükelçisi, Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Elçi Ayşe Selcan Şanlı'nın Port of Spain (Trinidad ve Tobago) Büyükelçisi, ASYA Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Elçi Oya Yazar'ın Viyentiyan (Laos) Büyükelçisi, NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Elçi Volkan Öskiper'in Yaounde (Kamerun) Büyükelçisi, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Elçi Yusuf Burak Rende'nin Freetown (Sierra Leone) Büyükelçisi, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Elçi Metin Ergin'in Juba (Güney Sudan) Büyükelçisi, Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Elçi Hüseyin Barbaros Dicle'nin Lusaka (Zambiya) Büyükelçisi
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