CHP’li belediye çözüm bulamadı! Bilecik’i kanalizasyon kokusu sardı! Başkan Melek Mızrak Subaşı’ndan skandal açıklama

HÂLÂ ÇALIŞIYORMUŞ

Verdiği skandal cevapla dikkatleri bir kez daha üzerine çeken CHP'li Başkan Melek Mızrak Subaşı konuşmasının devamında, "Bir vatandaş olarak ben de ara ara rahatsız oluyorum. Sürekli 24 saat koku oluyormuş gibi bir algı var ama öyle değil. Günün belli saatlerinde gaz salımı olmak zorunda. Bu durum için çevre birimimiz çalışıyor. Buna bir çözüm bulacağız. Çeşitli çalışmalarımız var ve tamamlandığında bilgilendirme yapacağız" dedi.