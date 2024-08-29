CHP'li belediye çözüm bulamadı! Bilecik'i kanalizasyon kokusu sardı! Başkan Melek Mızrak Subaşı'ndan skandal açıklama
Bilecik'i saran kanalizasyon kokusunu bir türlü çözüme kavuşturamayan daha önce de rögar kapaklarını naylonlarla örterek önlem almaya çalışan CHP'li belediye vatandaşı çileden çıkardı. CHP’li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı konuyla ilgili olarak "Sanki 24 saat boyunca koku yayılıyormuş gibi bir algı yapıyorlar. Oysa gün içinde ara ara kokuyor" diyerek skandal bir açıklamaya imza attı.
Bilecik'te, belediyenin yemekli organizasyonlarını eşinin sahibi olduğu yemek şirketine vermesi ve belediye barınağındaki 15 köpeğin katledilmesiyle gündeme gelen Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, önceki gün CHP Bilecik İl Binasında düzenlenen basın toplantısına katıldı.
'ARA ARA KOKUYOR'
Subaşı'na, geçtiğimiz yıldan bu yana, Çınarlar, Eski Otogar ve Okullar bölgesinden özellikle yaz aylarında her gün yükselen pis kokular soruldu.
CHP'li Başkan Subaşı, basın mensuplarının sorusuna skandal niteliğinde bir cevap verdi. 1 yıl önce rögar kapaklarını naylon poşetle örtmeye çalışarak kokuya çağ dışı ve tehlikeli önlem almaya çalışan ve kenti patlama riski ile burun buruna getiren Subaşı, "Sanki 24 saat boyunca koku yayılıyormuş gibi bir algı yapıyorlar. Oysa gün içinde ara ara kokuyor" dedi.
HÂLÂ ÇALIŞIYORMUŞ
Verdiği skandal cevapla dikkatleri bir kez daha üzerine çeken CHP'li Başkan Melek Mızrak Subaşı konuşmasının devamında, "Bir vatandaş olarak ben de ara ara rahatsız oluyorum. Sürekli 24 saat koku oluyormuş gibi bir algı var ama öyle değil. Günün belli saatlerinde gaz salımı olmak zorunda. Bu durum için çevre birimimiz çalışıyor. Buna bir çözüm bulacağız. Çeşitli çalışmalarımız var ve tamamlandığında bilgilendirme yapacağız" dedi.
Subaşı'nın algı dolu cevabı sonrası vatandaşlar, insan sağlığını ilgilendiren böylesine ciddi bir çevre sorununun 1 yıldan bu yana çözülememesine tepki gösterdi.
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