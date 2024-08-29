Başkan Erdoğan imzaladı! Irak vatandaşlarına kısmi vize muafiyeti Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Irak Cumhuriyeti'nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük, umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde en fazla 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına karar verilmiştir"