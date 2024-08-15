Türkiye-Irak güvenlik toplantısı bugün! Masadaki temel konu PKK ile mücadele...
Türkiye ve Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması’nın dördüncü toplantısı bugün Ankara’da düzenlenecek. Toplantının ana hedefleri arasında, terörle ortak mücadelenin yasal çerçevesinin güçlendirilmesi de yer alıyor. Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerde Başkan Erdoğan'ın 22 Nisan'daki ziyareti dönüm noktası olmuştu. İşte detaylar...
Irak tarafıyla güvenlik alanında geliştirilen anlayış birliğinin ilave somut adımlarla tahkim edilmesi imkanlarının ele alınacağı Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı, bugün Ankara'da yapılacak.
ERDOĞAN'IN ZİYARETİ DÖNÜM NOKTASI OLDU
Toplantının hedefleri arasında, ortak mücadelenin yasal çerçevesinin güçlendirilmesi de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'ı ziyareti, Türkiye-Irak ilişkilerinde bir dönüm noktası teşkil ediyor.
HEDEF İŞBİRLİĞİNDE KURUMSALLIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Bu ziyarette imzalanan Stratejik Çerçeve Anlaşması (SÇA) ile ihdas edilen iki ülke Dışişleri Bakanları eş başkanlığındaki Ortak Planlama Grubu (OPG) ve ikili ilişkilerin çeşitli yönlerine ilişkin teknik düzeydeki Ortak Daimi Komiteler (ODK) marifetiyle Irak ile işbirliğinin kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtulması öngörülüyor.
GÖRÜŞME BUGÜN ANKARA'DA
Irak heyetinin Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle OPG'nin ilk toplantısının da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlıklarında bugün Ankara'da düzenlenmesi öngörülüyor. Bunun öncesinde, iki bakanın baş başa görüşmesi de planlanıyor.
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerinde imzalanan toplam 27 anlaşmanın yürürlük ve uygulama durumları ile ODK'lerin yaşama geçirilmesine dair süreç gözden geçirilecek, bu kapsamda atılabilecek ilave adımlar ele alınacak.
IRAK İLE İŞBİRLİĞİ SÜRECİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs 2019'da Türkiye'yi ziyaret eden dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi kabullerinde, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin ahdi temelinin güçlendirilmesi hususunda anlayış birliği oluşmuştu.
Bu kapsamdaki müzakerelerin, her iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanları tarafından yürütülmesi öngörülmüş ve bu formattaki ilk toplantı 2019 yılında yapılmıştı.
Ardından, Irak'taki iç karışıklıklar ve koronavirüs salgını gibi gelişmeler nedeniyle bir süre atıl kalan söz konusu mekanizma, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ağustos 2023'te Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından tekrar canlandırılmıştı.
Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması olarak tanımlanan işbirliği platformunun ikinci toplantısı, 19 Aralık 2023'te iki ülke Dışişleri Bakanlarının başkanlığında Ankara'da düzenlenmişti.
Irak makamlarıyla varılan anlayış birliği sonucunda, söz konusu toplantının hitamında yayınlanan ortak bildiride, Irak'ın terör örgütü PKK'yı yazılı bir metinde ilk defa "ortak tehdit" olarak tanımlaması sağlanmıştı.
Üçüncü toplantı ise İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun da katılımıyla 14 Mart'ta Bağdat'ta yapılmıştı. Toplantıda, terör örgütü PKK'ya ilişkin "ortak tehdit" tanımlaması daha da ileri taşınmış; Irak makamları, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin PKK'yı Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan eden bir karar aldığını paylaşmıştı.
Türkiye'nin, bu karardan duyduğu memnuniyet, toplantı sonrasında yayımlanan ortak bildiriye yansıtılarak kamuoyuyla paylaşılmıştı.
Terör örgütü PKK'nın Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan edilmesi, Irak'la, terörle mücadele ve güvenlik işbirliği bağlamında kritik bir adım teşkil etmişti. Kararın sahadaki uygulaması yakından takip ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maymun Çiçeği virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye'de görüldü mü?
- Takvim yayımlandı: 10.000 TL ve 12.500 üstü alan emekliye o tarihte para yatacak! SSK, BAĞ-KUR'luya işte tam liste...
- Marmara'da deprem! Yalova ve Bursa'dan hissedildi! AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...
- ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM AİS ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Kaç yıl geçerli?
- Real Madrid - Atalanta MAÇ ÖZETİ | UEFA Süper Kupa maçını kim kazandı? Real Madrid - Atalanta mücadelesi kaç kaç bitti?
- Akaryakıt fiyatları saat 23.59'da güncelleniyor: 14 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
- Vizesiz ülkeler 2024 | Bu ülkelere giderken vizeye gerek yok: İşte tam liste...
- TOKİ'den az peşinatlı uzun vade imkanı! Hemen anahtar teslim konut duyurusu yapıldı: 43 ilde 310 gayrimenkulde...
- Şipşak IQ testi geldi: Resimde kaç kurt var? 500 kişiden sadece 5'i bulabildi!
- Yeşilçam'ın "Bir Teselli Var" filminde bakın ne ortaya çıktı! Orhan Gencebay'ın efsane filmiydi... "Nasıl fark etmedik"
- Tarım Kredi'de yeni katalogla fiyatlar yarı yarıya düştü! İşte indirimli liste: Buğday unu, pirinç , krema, soda, sucuk...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...