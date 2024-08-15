Türkiye-Irak güvenlik toplantısı bugün! Masadaki temel konu PKK ile mücadele...

GÖRÜŞME BUGÜN ANKARA'DA

Irak heyetinin Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle OPG'nin ilk toplantısının da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlıklarında bugün Ankara'da düzenlenmesi öngörülüyor. Bunun öncesinde, iki bakanın baş başa görüşmesi de planlanıyor.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerinde imzalanan toplam 27 anlaşmanın yürürlük ve uygulama durumları ile ODK'lerin yaşama geçirilmesine dair süreç gözden geçirilecek, bu kapsamda atılabilecek ilave adımlar ele alınacak.