İstanbul'a yeni taksi sistemi! Ulaştırma Bakanlığı harekete geçmişti | UKOME'de kabul edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da yaşayan vatandaşların şikayetlerinin başında gelen taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacaklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili yapğtığı açıklamada " 2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi. Öte yandan İstanbul'da bugün yapılan UKOME toplantısında yeni taksi sistemi ve taksi sayısının artırılmasına yönelik teklif oy çokluğu ile sağlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'daki taksi sorununu çözecek bir adım attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da şikayetlere konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacaklarını duyurdu.
BAKANLIK TAKSİ SORUNU İÇİN DEVREYE GİRDİ
Bakan Uraloğlu, İBB'nin teklifine Bakanlık olarak 'uygun' görüş vereceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı'nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyoruz.
AK PARTİ'DEN DESTEK AÇIKLAMASI
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ulaştırma Bakanlığı'nın adımına destek mesajı vererek İstanbullu "AK Parti İstanbul olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız tarafından İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım ve taksi sorunlarının çözümü adına atılan her adımın yanındayız." dedi.
Kabaktepe, Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ne dair verilen onay ve UKOME Toplantısı'nda 2500 araçla başlatılacak yeni sistemle ilgili alınacak kararları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "AK Parti olarak, İstanbul'un ulaşım ve taksi sorununu çözmek adına atılacak her türlü adımda İstanbulluların yanında olmaya devam edeceğiz. İstanbul için, İstanbulluların refahı ve konforu için var gücümüzle çalışacağız." şeklinde konuştu.
TEKLİF KABUL EDİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.
UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.
Toplantıda, "Taksi Taşımacılığının Düzenlenmesi Teklifi" görüşüldü.
Uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksinin istendiği teklifte, araçların yalnızca Elektronik Ulaşım ve Yönetim Lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışması ve yoldan yolcu alamayan taksi sistemi olması istendi.
Teklifte, bu sistemde, araç tipinin ayırıcı renk ve farklı tasarımda T plakalı taksi olması, uygulamadan tetiklenen taksimetre, tepe lambasız, yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alımı ve güvenlik bölmesi olması şartları da yer aldı.
Ulaşım Akademisi tarafından sertifikalandırılmış şoförlerin kullanacağı, uçtan uca denetim, çevrim içi ödeme ve TAHKUK onayı ile yıllık çalışma ruhsatnamesi şartlarının da olduğu teklifte, güvenlik amacıyla araçta güvenlik bölmesi olması ve yolcu bulmada verimlilik ile kamu tarafından denetlenebilir olması açısından sistemin tercih edildiği belirtildi.
Gürkan Akgün, uzun süredir bu konuda çalıştıklarını ve bu sistemin, çağa ayak uyduran bir sistem olduğunu söyledi.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi Eyup Aksu, uygulama kullanımının mecbur olmaması ve taksilerde tepe lambası bulunması gerektiğini kaydetti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise Başkan Gürkan Akgün'ün teklifle ilgili yaptığı konuşmayı 2020 senesinde kendisinin yaptığını söyledi.
Burada önemli olanın idarenin iradesi olduğunu ifade eden Yücel, sistemde vatandaştan komisyon alınmamasının önemli olduğuna değindi.
Şoförlerin yolcu seçemeyeceğini ve her çağrıya cevap vereceğini anlatan Yücel, sistemin hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantıda ayrıca 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarının 06.00-14.00 arasında ücretsiz olacağı duyuruldu.
İŞTE TAKSİ SORUNUNU ÇÖZECEK TEKLİFİN TÜM DETAYLARI
Yeni taksi sistemindeki araçlarda tepe lambası bulunmayacak.
Yolcu alımı uygulama veya entegre taksi durakları üzerinden yapılacak.
Diğer taksilerden farklı tasarıma ve damalı olacak yeni sistem taksilerin içerisinde ayrıca güvenlik bölmesi bulunacak.
Yeni sistemle birlikte yolcu açısından kaliteli hizmet sağlanması hedeflenirken taksici içinse kamuoyundaki kötü algının iyileştirilmesi öngörülüyor. Ayrıca bu durumun kurumsal taksi taşımacılığı sistemine de geçiş imkanı sunması bekleniyor.
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