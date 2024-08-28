Avrupa Birliği’nden Türkiye adımı! Bakan Fidan Brüksel’e gidiyor...

ORTA DOĞU

Orta Doğu oturumu genel hatlarıyla Gazze ve Batı Şeria'daki durumun tartışılmasını ve çatışmayı azaltmanın yollarını aramayı içerecek.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'deki ateşkes çabaları için devam eden müzakereler ele alınacak, durumun Lübnan'daki yansımaları ve bu ülkeyi destekleme ihtiyacı görüşülecek.

Borrell'in daha önceki açıklamalarında değindiği, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimci şiddetiyle ilgili İsrail hükümeti mensuplarını kapsayacak bir yaptırımı bakanların gündemine getirmesi bekleniyor.

Ayrıca AB'nin Filistin Yönetimi'ne, ekonomisini yeniden yapılandırması ve mali sürdürülebilirliğe destek olmak için geçen ay açıkladığı 400 milyon avroluk mali desteğin sağlanmasına ilişkin detaylar da ele alınacak.

VENEZUELA

AB dışişleri bakanlarının Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan tartışmalı seçim sonuçlarını ve ülkedeki durumu da görüşmesi planlanıyor. Nicolas Maduro'nun yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmasının ardından AB şeffaflık ve itidal çağrısı yapmıştı.

Borrell, geçen haftaki açıklamasında "seçim kayıtları şeffaf şekilde doğrulanmadıkça sonuçları tanımayacaklarını" yinelemişti.