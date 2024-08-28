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Başkan Erdoğan'dan Külliye'de sürpriz kabul! ABD Büyükelçisi Jeff Flake'ten veda ziyareti

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 16:22 Güncelleme: 28.08.2024 16:34
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Başkan Erdoğan’dan Külliye’de sürpriz kabul! ABD Büyükelçisi Jeff Flake’ten veda ziyareti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi biten ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti. Flake'in veda ziyareti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Ziyaret basına kapalı oldu.

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