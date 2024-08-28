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Fransız-Alman ortak yapımı PKK propagandası! Örgütün reklamını yaptılar elebaşlarını konuşturdular

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 15:32 Güncelleme: 28.08.2024 15:57
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Fransız-Alman ortak yapımı PKK propagandası! Örgütün reklamını yaptılar elebaşlarını konuşturdular

Fransız-Alman ortak televizyon kanalı ARTE, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaparak örgütün belgeselini yayınladı. Belgeselde terör örgütünün sözde elebaşıları da konuşturulurken, yayında PKK'nın eylemleri için "silahlı mücadele" benzetmesi yapıldı.

Fransız-Alman televizyon kanalında terör örgütü PKK propagandası yapıldı.

FRANSIZ-ALMAN ORTAKLIĞI İLE PKK BELGESELİ
Fransız-Alman ortak televizyon kanalı ARTE'de "Avrupa'da PKK: Silahlı mücadele mi, terörizm mi?" başlıklı bir belgesel yayınlandı.

Televizyon kanalının terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belgeselde, Fransa Komünist Partisinden (PCF) eski senatör Laurence Cohen ile yapılan röportaja yer verildi.

Fransa Komünist Partisinden (PCF) eski senatör Laurence CohenFransa Komünist Partisinden (PCF) eski senatör Laurence Cohen

TERÖRİSTLERİ KONUŞTURDULAR
Terör örgütünün Avrupa'daki birçok elebaşının konuşturulduğu belgeselde ayrıca Fransa'da PKK/KCK bağlantılı grupların çatı yapılanması olan Kürt Demokratik Konseyi (CDK-F) Eş Başkanı Şahin Polat ve CDK-F sözcüsü Berivan Fırat'ın, örgütün bu bağlantılarını savunduğu röportajlar yer aldı.

Kürt Demokratik Konseyi (CDK-F) Eş Başkanı Şahin PolatKürt Demokratik Konseyi (CDK-F) Eş Başkanı Şahin Polat

PKK/KCK'nın Fransa'da ve Avrupa genelinde nasıl finanse edildiğine değinilen belgeselde, Avrupa genelinden her yıl örgüte yaklaşık 20 milyon avro tutarında para akışı sağlandığı belirtildi.

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