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Başkan Erdoğan Külliye'de Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 16:37 Güncelleme: 28.08.2024 16:37
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Başkan Erdoğan Külliye’de Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'le bir araya geldi.

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