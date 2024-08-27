Önce işten attılar sonra üzerlerine makam aracını sürdüler! CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nde skandal iddia...

İzmir'in CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde maaşlarının yaklaşık 3 yıldır taksit taksit yatmasına isyan eden 93 belediye personeli, ağustos ayı başında iş bırakma eylemi yaparak durumu protesto etmişti. Bunun üzerine emekçilerin tamamını tazminat bile ödemeden işten atan belediye, o günden bu yana devam eden protesto gösterilerinin önünü bir türlü kesemedi. Belediye Başkanı İşçimenler'e tepkinin her geçen gün arttığı gösterilere ilişkin emekçi grup tarafından çarpıcı bir iddia daha gündeme getirildi.

"HİÇBİR TANIĞI YOK"

İşine son verilen mağdurlardan Bülent Gerçek, ilçede yaşananları SABAH'a anlattı. Belediye başkanının şoförünün, makam aracını eylem sırasında emekçilerin üzerine sürdüğünü belirten Gerçek, "Araç bir anda aramıza daldı. Canımıza kast edildi. Ölümden döndük ancak araçta hasar oluşması sebebiyle belediye bizlerden şikâyetçi oldu ve gece boyu emniyet nezaretinde tutulduk. Bölgedeki tüm esnaf bizim şahidimiz, sorabilirsiniz. Ancak onların kendi koruması, güvenlik personeli ve şoförü dışında hiçbir tanığı yok. Araçta nasıl hasar oluştuğuna dair de hiçbir bilgimiz yok. Olay anına ilişkin kimsenin elinde herhangi bir görüntü olmaması en büyük dezavantajımız oldu" ifadelerini kullandı.