Önce işten attılar sonra üzerlerine makam aracını sürdüler! CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde skandal iddia...
İzmir’in CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nde işten çıkarılan 93 mağdur işçi eylemlerine devam ederken büyük bir iddia ortaya atıldı, Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler’in şoförünün makam aracını grubun üzerine sürdüğü iddia edilirken haksız yere işten atılan emekçiler "Yüzleşmekten korkmayın. Parasını alamadığı için hakkını arayan 93 işçiyi tazminat bile vermeden ekmeğinden ettiler" ifadelerini kullandı.
İzmir'in CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde maaşlarının yaklaşık 3 yıldır taksit taksit yatmasına isyan eden 93 belediye personeli, ağustos ayı başında iş bırakma eylemi yaparak durumu protesto etmişti. Bunun üzerine emekçilerin tamamını tazminat bile ödemeden işten atan belediye, o günden bu yana devam eden protesto gösterilerinin önünü bir türlü kesemedi. Belediye Başkanı İşçimenler'e tepkinin her geçen gün arttığı gösterilere ilişkin emekçi grup tarafından çarpıcı bir iddia daha gündeme getirildi.
"HİÇBİR TANIĞI YOK"
İşine son verilen mağdurlardan Bülent Gerçek, ilçede yaşananları SABAH'a anlattı. Belediye başkanının şoförünün, makam aracını eylem sırasında emekçilerin üzerine sürdüğünü belirten Gerçek, "Araç bir anda aramıza daldı. Canımıza kast edildi. Ölümden döndük ancak araçta hasar oluşması sebebiyle belediye bizlerden şikâyetçi oldu ve gece boyu emniyet nezaretinde tutulduk. Bölgedeki tüm esnaf bizim şahidimiz, sorabilirsiniz. Ancak onların kendi koruması, güvenlik personeli ve şoförü dışında hiçbir tanığı yok. Araçta nasıl hasar oluştuğuna dair de hiçbir bilgimiz yok. Olay anına ilişkin kimsenin elinde herhangi bir görüntü olmaması en büyük dezavantajımız oldu" ifadelerini kullandı.
"BU ZULMÜ KABUL ETMİYORUZ"
Belediyeye ve belediye başkanına 150 metreden fazla yaklaşmasının yasaklandığını belirten Gerçek, "Samet Koç isimli bir arkadaşımıza da yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Dokunmadığım aracın 30 bin liralık masrafını bana ödettiler. Olay mahkemelik oldu. Belediye başkanı tarafından bize yaşatılan bu zulmü, bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Gerekirse AK Partili yetkililerden de randevu talep edip bu sıkıntımızı paylaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
EMEKÇİLERLE YÜZLEŞİN
Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler'i basın önünde emekçilerle yüzleşmeye davet eden Bülent Gerçek, "Bizi belediyeye zarar verdiğimiz gerekçesiyle işten attılar. Kimin Karşıyaka'ya ne kadar zarar verdiğini gelsin kameraların önünde tartışalım. Kimin belediyede neler yaptığını anlatayım. Emekçi ile yüzleşmekten korkmayın. Parasını alamadığı için hakkını arayan 93 işçiyi tazminat bile vermeden ekmeğinden ettiler. Ama bizi asla yıldıramayacaklar" dedi.
BELEDİYE İDDİALARI REDDETTİ
SABAH'a konuşan Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Can Özlü ise iddiaları reddetti. Özlü, otoparktan çıkış esnasında bazı işçilerin saldırı girişiminde bulunması üzerine aracın bölgeden uzaklaştığını dile getirerek, "Herhangi birinin üzerine araç sürme gibi bir durum söz konusu değil. Araçta maddi hasar meydana geldi. Belediye olarak biz de gerekli hukuki adımları attık" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AJET 590 TL UCUZA BİLET KAMPANYASI 2024 | AJET yurtiçi ucuza uçak bileti satışı başladı, ne zamana kadar? Hangi tarihlerde geçerli?
- Galatasaray - Young Boys maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? GS Young Boys maçı şifresiz mi?
- Memura 2025 zammı oluştu: En düşük memur emeklisine %43.31’lik ayar kapıda! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma…
- B sınıfı ehliyeti olana yeni düzenleme: Artık araç kullanamayacaklar... Şartları değişiyor!
- DGS sonuçları BUGÜN AÇIKLANIR MI? 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, son durum ne? ÖSYM AİS sonuç sayfası
- HAVA DURUMU | Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji İstanbul için saat verdi
- Ağustos ayı sonuna kadar budamanız gereken 3 bitki! Seneye şıp diye büyüyecek!
- Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor-FB maçı şifresiz mi?
- Bu kan grubuna sahip olanların zekası fişek gibi çıkıyor: A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0...
- Ve Netleşti: 10.250 TL üstü ve 28.900 TL altı maaş alana yatacak! Liste geldi, 22.000 TL o tarihlerde...
- Topuklarınızdaki çatlakları geçirecek yöntem! Bir haftada 1-2 kere yapmanız yeterli: Lokum gibi olacak!
- 2161 günle 6 yıl erken emeklilik piyangosu! SGK'dan anons yapıldı: 4600-5500 günle...