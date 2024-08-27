Türkiye ile Şam arasında yeni dönemin şifreleri! Esad görüşme için sinyali verdi: Türklerin çekilmesi ön koşul değil...

Esad, Suriye Halk Meclisi'nde Ankara - Şam normalleşmesine 'ön koşulsuz' yeşil ışık yaktı

"TÜRK ASKERİNİN ÇEKİLMESİ ÖN KOŞUL DEĞİL"



"İlişkilerin normale dönmesi için Türk güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi ve terör gruplarına verilen desteğin son bulması gibi mevcut duruma neden olan politikaların tersine dönmesi gerekiyor" diyen Suriye lideri, görüşmelere başlamak için ise bunun bir ön şart olmadığını vurguladı.

"ANLAŞMA İMZALAYALIM"

Her iki ülkenin egemenliğini garanti altına alan ve gelecekteki müzakerelerin yol haritasını belirleyen bir anlaşma imzalanması çağrısında bulunan Esad, "Türkiye güçlerini çekmezse görüşmelere başlamayacağımız doğru değil" sözleriyle olası müzakerelere ön koşulsuz yeşil ışık yaktı.