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Zehir tacirlerine operasyon! 2 ton 428 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 08:22
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Zehir tacirlerine operasyon! 2 ton 428 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Son dakika haberine göre 49 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-35” operasyonlarında; 2 ton 428 kg uyuşturucu madde, 888 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 336 zehir taciri yakalandı.

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