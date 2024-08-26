CHP’li Burcu Köksal’dan şehitlikte saygısızlık! ’Plastik sandalye’ krizi: Görevlileri azarladı

CHP'Lİ KÖKSAL'DAN ŞEHİTLİKTE BÜYÜK SAYGISIZLIK

"Afyonkarahisar Belediye Başkanına bu mu reva? Makamın ağırlığını taşımak zorundayım. Ayarlayın lütfen, ben buraya oturuyorum, beni ilgilendirmiyor" diyerek tepkisini dile getiren Köksal, protokolde kendisi için uygun olmayan sandalyeye oturmayı reddetti.