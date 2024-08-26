CHP'li Burcu Köksal'dan şehitlikte saygısızlık! 'Plastik sandalye' krizi: Görevlileri azarladı
Büyük Zafer'in 102 yıl dönümü törenlerinin gerçekleştirildiği Kocatepe'de 'sandalye' krizi çıktı. Belediye başkanı Burcu Köksal protokole getirilen sandalyeleri beğenmeyince valilik görevlilerini azarladı.
Afyonkarahisar'da Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, protokolde yaşanan bir olay gerginliğe neden oldu.
PLASTİK SANDALYE KRİZİ!
Valiliğin organize ettiği törende, protokol sırasında plastik bir sandalyeye yönlendirilen Köksal, sert tepki gösterdi.
CHP'Lİ KÖKSAL'DAN ŞEHİTLİKTE BÜYÜK SAYGISIZLIK
"Afyonkarahisar Belediye Başkanına bu mu reva? Makamın ağırlığını taşımak zorundayım. Ayarlayın lütfen, ben buraya oturuyorum, beni ilgilendirmiyor" diyerek tepkisini dile getiren Köksal, protokolde kendisi için uygun olmayan sandalyeye oturmayı reddetti.
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