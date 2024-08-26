Başkan Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümüne ilişkin mesaj
Başkan Erdoğan Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında Milli mücadele kahramanlarını anarak "Makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihî ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz’un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 102'inci yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Büyük Taarruz'un kahramanlarını yad etti.
"YENİ BİR GELECEK İNŞA ETTİĞİMİZ..."
Erdoğan paylaşımında, "Makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihî ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji alarm verdi! Bu illerde yaşayanlar dikkat | 26-30 Ağustos 2024
- Ağustos ayı sonuna kadar budamanız gereken 3 bitki! Seneye şıp diye büyüyecek!
- Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor-FB maçı şifresiz mi?
- Bu kan grubuna sahip olanların zekası fişek gibi çıkıyor: A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0...
- Ve Netleşti: 10.250 TL üstü ve 28.900 TL altı maaş alana yatacak! Liste geldi, 22.000 TL o tarihlerde...
- Topuklarınızdaki çatlakları geçirecek yöntem! Bir haftada 1-2 kere yapmanız yeterli: Lokum gibi olacak!
- 2161 günle 6 yıl erken emeklilik piyangosu! SGK'dan anons yapıldı: 4600-5500 günle...
- YKS mazeret kayıt takvimi 2024 | Üniversite kayıtlarını kaçıranlara mazeret kayıtları ne zaman, şartları neler?
- ASELSAN iş başvuru ekranı 2024 | KPSS ŞARTSIZ ASELSAN 60 farklı kadroda alımlara başladı! İşte kadrolar ve başvuru detayları...
- 30 Ağustos'ta ek ders ücreti ödenir mi? Meb resmi tatillerde öğretmenlere ek ders sayılır mı, geçerli mi?
- Salak şoför kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Özer neden Google'da "salak şoför" etiketiyle çıkıyor, olayı ne?
- Tarihteki en güçlü devletler açığa çıktı! Osmanlı İmparatorluğu yıktı geçti: Ne Rus ne de Alman…