Başkan Erdoğan’dan Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümüne ilişkin mesaj

Başkan Erdoğan'ın X hesabından yapılan paylaşım.

"YENİ BİR GELECEK İNŞA ETTİĞİMİZ..."

Erdoğan paylaşımında, "Makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihî ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.