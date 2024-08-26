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Başkan Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümüne ilişkin mesaj

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 19:06 Güncelleme: 26.08.2024 19:29
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Başkan Erdoğan’dan Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümüne ilişkin mesaj

Başkan Erdoğan Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında Milli mücadele kahramanlarını anarak "Makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihî ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz’un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 102'inci yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Büyük Taarruz'un kahramanlarını yad etti.

Başkan Erdoğan'ın X hesabından yapılan paylaşım.Başkan Erdoğan'ın X hesabından yapılan paylaşım.

"YENİ BİR GELECEK İNŞA ETTİĞİMİZ..."

Erdoğan paylaşımında, "Makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihî ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

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