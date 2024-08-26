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Başkan Erdoğan'dan CHP'li vekil Tuncay Özkan'a tazminat davası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 12:20 Güncelleme: 26.08.2024 12:32
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Başkan Erdoğan’dan CHP’li vekil Tuncay Özkan’a tazminat davası

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın kendisi hakkındaki sözlerinin ardından 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

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