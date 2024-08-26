Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Yol süresi 6 dakikaya düşecek

Yol

KARBON SALIMI AZALACAK

Güzeldere Tüneli'nin tamamlanmasıyla 32 virajlar olarak adlandırılan ve özellikle kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı yol kesiminin terk edileceğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, yol kotunun da 200 metre aşağı çekilerek trafiğin güvenli ve konforlu akışını tesis edeceklerini vurguladı. Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tünelimiz ile güzergah 1 kilometre kısalırken, 32 virajlar ile 40 dakikada geçilen güzergahın ulaşım süresi tünelimiz sayesinde 6 dakikaya düşüyor. Bölünmüş yol konforuyla hızlı ve güvenli ulaşım sağlayacağımız proje tamamlandığında zamandan 72,2 milyon lira, akaryakıttan 73,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 145,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon salınımını ise 8 bin 700 ton azaltacağız."