Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Yol süresi 6 dakikaya düşecek
Ulaştırma ve altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Van - Hakkari arasındaki ulaşımı sağlayan yolun, Güzeldere Tüneli'nin açılmasıyla 40 dakikadan 6 dakikaya düşeceğini ifade etti. Ayrıca Bakan Uraloğlu, iki şehir arasında ulaşım sağlayan yolun Güzelsu ve Başkale arasında kalan 61 kilometrelik kesimin 38 kilometrelik bölümünü tamamladıklarını açıkladı.
3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tüneli hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, tüneldeki kazı destek çalışmalarını geçtiğimiz aylarda tamamladıklarını hatırlattı. Tünelin nihai beton kaplama çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Uraloğlu, "Van – Hakkari yönündeki tüpte sona yaklaştık, diğer tüpte ise yapım işlerimiz devam ediyor. Tünel sayesinde yol 1 kilometre kısalacak. 32 virajlar sayesinde 40 dakikada geçilen güzergahın ulaşım süresi tünelimiz sayesinde 6 dakikaya düşecek." dedi.
145,7 MİLYON TL TASARRUF
Güzelsu ile Başkale arasında 61 kilometrelik kesimin 38 kilometrelik kısmını tamamladıklarını belirterek 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tüneli'nde Van – Hakkari yönündeki tünelde çalışmaların sona yaklaştığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, nihai beton kaplama işleri devam eden tünel ile ulaşım süresinin de 40 dakikadan 6 dakikaya düşeceğini kaydederek proje tamamlandığında akaryakıt ve zamandan yıllık toplam 145,7 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını vurguladı.
"61 KİLOMETRELİK YOLUN 38 KİLOMETRELİK BÖLÜMÜNÜ TAMAMLADIK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van ile Hakkari arasında kuzey güney aksı olarak uzanan devlet yolu ile Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi İran ve Irak'a açılan sınır kapılarına ulaşım sağlanarak, yurt dışı ticaretine hizmet verildiğini belirterek, "Bölgedeki ulaşım ağının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında yolun Güzelsu ile Başkale arasında kalan 61 kilometrelik kesiminde bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol çalışmalarının 38 kilometrelik bölümünü tamamladık. Kalan kısımda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
"VAN HAKKARİ YÖNÜNDE SONA YAKLAŞTIK"
3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tüneli'ndeki kazı çalışmalarını da geçtiğimiz aylarda tamamladıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Tünelimizin nihai beton kaplama çalışmalarına devam ediyoruz. Van – Hakkari yönündeki tüpte sona yaklaştık, diğer tüpte ise yapım işlerimiz devam ediyor. Bir yandan da tünel bağlantısını sağlayacak olan varyant kesiminde bölünmüş yol ve bitümlü sıcak kaplama çalışmalarını yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.
KARBON SALIMI AZALACAK
Güzeldere Tüneli'nin tamamlanmasıyla 32 virajlar olarak adlandırılan ve özellikle kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı yol kesiminin terk edileceğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, yol kotunun da 200 metre aşağı çekilerek trafiğin güvenli ve konforlu akışını tesis edeceklerini vurguladı. Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tünelimiz ile güzergah 1 kilometre kısalırken, 32 virajlar ile 40 dakikada geçilen güzergahın ulaşım süresi tünelimiz sayesinde 6 dakikaya düşüyor. Bölünmüş yol konforuyla hızlı ve güvenli ulaşım sağlayacağımız proje tamamlandığında zamandan 72,2 milyon lira, akaryakıttan 73,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 145,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon salınımını ise 8 bin 700 ton azaltacağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji alarm verdi! Bu illerde yaşayanlar dikkat | 26-30 Ağustos 2024
- Ağustos ayı sonuna kadar budamanız gereken 3 bitki! Seneye şıp diye büyüyecek!
- Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor-FB maçı şifresiz mi?
- Bu kan grubuna sahip olanların zekası fişek gibi çıkıyor: A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0...
- Ve Netleşti: 10.250 TL üstü ve 28.900 TL altı maaş alana yatacak! Liste geldi, 22.000 TL o tarihlerde...
- Topuklarınızdaki çatlakları geçirecek yöntem! Bir haftada 1-2 kere yapmanız yeterli: Lokum gibi olacak!
- 2161 günle 6 yıl erken emeklilik piyangosu! SGK'dan anons yapıldı: 4600-5500 günle...
- YKS mazeret kayıt takvimi 2024 | Üniversite kayıtlarını kaçıranlara mazeret kayıtları ne zaman, şartları neler?
- ASELSAN iş başvuru ekranı 2024 | KPSS ŞARTSIZ ASELSAN 60 farklı kadroda alımlara başladı! İşte kadrolar ve başvuru detayları...
- 30 Ağustos'ta ek ders ücreti ödenir mi? Meb resmi tatillerde öğretmenlere ek ders sayılır mı, geçerli mi?
- Salak şoför kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Özer neden Google'da "salak şoför" etiketiyle çıkıyor, olayı ne?
- Tarihteki en güçlü devletler açığa çıktı! Osmanlı İmparatorluğu yıktı geçti: Ne Rus ne de Alman…