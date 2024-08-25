CHP’li Tuncay Özkan şov peşinde! Başkan Erdoğan’ı hedef alan paylaşıma tepki yağdı: Siyasi ahlaktan yoksun | Soruşturma başlatıldı

Sık sık CHP içerisindeki trollükleri ile gündem olan İzmir milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'a hakaret ederek yine trollüğe soyundu. 2023'te yapılan genel seçimlerden istediği sonucu alamayan ve zaman zaman "erken seçim" çığırtkanlığı yapan partisine uyan Özkan, Başkan Erdoğan'a "Seni gibi züppe seni" sözleriyle dil uzattı.

TEPKİ YAĞDI

CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan'ın bu sözlerine büyük tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gibi isimler yaptıkları paylaşımlarla Özkan'ın skandal ifadelerine yanıt verdi.