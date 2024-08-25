CHP'li Tuncay Özkan şov peşinde! Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşıma tepki yağdı: Siyasi ahlaktan yoksun | Soruşturma başlatıldı
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medyada yine trollüğe soyundu. Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özkan, yaptığı paylaşımda skandal ifadeler kullandı. Özkan'ın paylaşımına peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özkan'ın sözlerini "Siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi" olarak nitelendirirken; "Bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Şimdi 'Milletin Adamına' dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar." dedi. Özkan'ın skandal paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sık sık CHP içerisindeki trollükleri ile gündem olan İzmir milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'a hakaret ederek yine trollüğe soyundu. 2023'te yapılan genel seçimlerden istediği sonucu alamayan ve zaman zaman "erken seçim" çığırtkanlığı yapan partisine uyan Özkan, Başkan Erdoğan'a "Seni gibi züppe seni" sözleriyle dil uzattı.
TEPKİ YAĞDI
CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan'ın bu sözlerine büyük tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gibi isimler yaptıkları paylaşımlarla Özkan'ın skandal ifadelerine yanıt verdi.
"SİYASİ AHLAKTAN YOKSUN VE ÇİRKİNLİK ABİDESİ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Özkan'ın açıklamalarına şu sözlerle yanıt verdi: Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur.
"MİLLETİN ADAMINA DİL UZATARAK DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da CHP'li vekilin sözlerine tepki gösterenler arasında yer aldı. Hamza Dağ yaptığı paylaşımda, "Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi 'Milletin Adamına' dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da." ifadelerini kullandı.
"SÖYLEYENE BAKTIK ADAM DEĞİL"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise CHP'li Özkan'ın söz konusu paylaşımına verdiği yanıtta, "Söze baktık; söz değil... Söyleyene baktık; adam değil!" dedi. Kabaktepe paylaşımında, "Belli ki şer odakları, mensubu olduğu partinin TV kanalına çöken, FETÖ'nün önünde diz çöken, el pençe divan duran, hiçbir ahlâki ilkesi olmayan karakter fukarasının düğmesine yeniden basmış… İsmi, kendi partisinde bile şaibe, kara ve kirli para ile anılan zat; milyonlarca vatandaşımızın teveccühü ile seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza kin ve nefret kusarak, kendi gibi çukur, zihni gibi aşağılık cümleler kurmuş! İhanet masalarının emir eri olan bir şahsın, efendilerine yaranmak adına yaptığı bu galiz hakaretleri kendisine misliyle iade ediyoruz. Herkes bilsin ki; #ÇukurTuncay ve benzerlerinin, salyalarını devlet kurumlarına, milletimize ve Cumhurbaşkanımıza bulaştırmalarına asla izin vermeyeceğiz." dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tuncay Özkan'ın skandal paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." dedi.
Yılmaz Tunç paylaşımının devamında ise "Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.
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