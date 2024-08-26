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Milli Savunma Bakanlığından teröre darbe! 3 terörist öldürüldü

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 14:23 Güncelleme: 26.08.2024 14:45
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Milli Savunma Bakanlığından teröre darbe! 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde 1 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 2 YPG/PKK'lı terörist olmak üzere toplamda 3 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

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