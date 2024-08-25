Milli sporcu Yusuf Dikeç'in annesiyle olan fotoğrafına hadsiz yorumlar! 28 Şubat kafası her yerde! Elon Musk: Anne hem kalkan hem kılıçtır
Paris Olimpiyatları'nda elini cebine atarak yaptığı atışla gümüş madalya sahibi olan milli sporcu Yusuf Dikeç tüm dünyanın gündemine otururken sosyal medya hesabından annesiyle olan bir fotoğrafını paylaştı. Bazı 28 Şubat zihniyetli sosyal medya kullanıcıları Dikeç'in annesinin başörtülü olmasına tepki göstererek hadsiz yorumlarda bulundu. Diğer yandan Dikeç'in paylaşımına yanıt veren Elon Musk "Hayat savaşında anne hem kalkan hem kılıçtır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, 4 Ağustos tarihinde resmi X hesabını açtı.
"EN DEĞERLİM..."
X hesabını aktif olarak kullanan milli sporcu, geçtiğimiz saatlerde de annesiyle olan fotoğrafını Türkçe'de "En değerlim" anlamına gelen "My Most Precious...." notuyla paylaştı.
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ HORTLADI
Ancak, bu fotoğrafın altına yapılan hadsiz yorumlar büyük tepki çekti. Yusuf Dikeç'in başörtülü annesiyle paylaştığı fotoğrafı hazmedemeyen 28 Şubat kafalı sosyal medya kullanıcıları çirkin yorumlarda bulundu.
Bir sosyal medya medya kullanıcısı, fotoğrafın altına "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" yorumunu yaparak başörtüsünden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Başka bir sosyal medya kullanıcısının "Off rezil olduk. Sarışın normal bir kadın bulamadınız mı?" yorumu da tepkilere neden oldu.
"HAYAT SAVAŞINDA ANNE HEM KALKAN HEM KILIÇTIR"
X'in kurucusu Elon Musk ise Yusuf Dikeç'in annesin övgüler dizdi.
Elon Musk, "Hayat savaşında anne hem kalkan hem kılıçtır. Varlığıyla korur, inancıyla güçlendirir, kendi savaşlarınızı cesaretle vermenizi öğretir. Ve siz olimpiyatlarda cesaretle, üstün bir isabetle mücadele ettiniz. Sizin gibi inanılmaz yetenekli bir insanı getirdiği için ona büyük saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.
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