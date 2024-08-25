Milli sporcu Yusuf Dikeç’in annesiyle olan fotoğrafına hadsiz yorumlar! 28 Şubat kafası her yerde! Elon Musk: Anne hem kalkan hem kılıçtır

Elon Musk'ın paylaşımı

"HAYAT SAVAŞINDA ANNE HEM KALKAN HEM KILIÇTIR"

X'in kurucusu Elon Musk ise Yusuf Dikeç'in annesin övgüler dizdi.

Elon Musk, "Hayat savaşında anne hem kalkan hem kılıçtır. Varlığıyla korur, inancıyla güçlendirir, kendi savaşlarınızı cesaretle vermenizi öğretir. Ve siz olimpiyatlarda cesaretle, üstün bir isabetle mücadele ettiniz. Sizin gibi inanılmaz yetenekli bir insanı getirdiği için ona büyük saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.