Cumhur İttifakı Ahlat'ta buluşuyor! Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya gelecek! 21 yıl sonra bir ilk: Kabine Ankara dışında...
Türklerin Anadolu'yu ebedi yurt haline getirmesine vesile olan Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünde Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahlat'ta bir araya gelecek. Diğer yandan tam 21 yıl sonra da Kabine toplantısı Ankara dışında bir ilde toplanacak. İşte kritik toplantının ana gündem maddeleri...
Türklerin Anadolu'yu ebedi yurt edinmesine vesile olan Malazgirt Zaferi, her yıl olduğu gibi bu defa da görkemli törenlerle kutlanacak.
ERDOĞAN VE BAHÇELİ AHLAT'TA BULUŞUYOR
Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü dolayısıyla 25-26 Ağustos'ta Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahlat'ta bir araya gelecek.
İŞTE TOPLANTININ ANA GÜNDEM MADDELERİ
Ahlat'ta toplanacak Kabine'de dış politika, iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. Toplantının ana gündem maddesi ise orman yangınları olacak.
Kabine'de, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum da ele alınacak.
Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.
Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.
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