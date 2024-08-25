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Cumhur İttifakı Ahlat'ta buluşuyor! Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya gelecek! 21 yıl sonra bir ilk: Kabine Ankara dışında...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 07:27 Güncelleme: 25.08.2024 07:31
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Cumhur İttifakı Ahlat’ta buluşuyor! Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya gelecek! 21 yıl sonra bir ilk: Kabine Ankara dışında...

Türklerin Anadolu'yu ebedi yurt haline getirmesine vesile olan Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünde Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahlat'ta bir araya gelecek. Diğer yandan tam 21 yıl sonra da Kabine toplantısı Ankara dışında bir ilde toplanacak. İşte kritik toplantının ana gündem maddeleri...

Türklerin Anadolu'yu ebedi yurt edinmesine vesile olan Malazgirt Zaferi, her yıl olduğu gibi bu defa da görkemli törenlerle kutlanacak.

Malazgirt ZaferiMalazgirt Zaferi

ERDOĞAN VE BAHÇELİ AHLAT'TA BULUŞUYOR

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü dolayısıyla 25-26 Ağustos'ta Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahlat'ta bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan ve MHP lideri BahçeliBaşkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli

21 YIL SONRA BİR İLK YAŞANACAK

Kabine de 21 yıl sonra, Ankara dışında başka bir ilde toplanacak.

AK Parti hükümetleri döneminde Bakanlar Kurulu, Sivas Kongresi'nin 84'üncü yıldönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas'ta toplanmış ve özel gündem olarak da Sivas'ın sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştı.

AhlatAhlat

İŞTE TOPLANTININ ANA GÜNDEM MADDELERİ

Ahlat'ta toplanacak Kabine'de dış politika, iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. Toplantının ana gündem maddesi ise orman yangınları olacak.
Kabine'de, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum da ele alınacak.

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

Kabine toplantısı (Arşiv)Kabine toplantısı (Arşiv)

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