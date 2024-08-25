Bir haftada 2 milyon araca denetim! 450 bin sürücüye ceza...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 15-22 Ağustos'ta 2 milyon 488 bin 264 aracın denetlendiğini, 450 bin 334 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Bu kapsamda, 2 milyon 488 bin 264 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259, hız ihlalinde bulunan 129 bin 459, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 884, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 249 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 354 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 450 bin 334 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.