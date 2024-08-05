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Paris 2024'te Yusuf Dikeç çılgınlığı yaşanıyor! Armand Duplantis dünya rekorunu kırdı ikon pozu verdi

Giriş: 05.08.2024 23:29 Güncelleme: 05.08.2024 23:32
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Paris 2024’te Yusuf Dikeç çılgınlığı yaşanıyor! Armand Duplantis dünya rekorunu kırdı ikon pozu verdi

Armand Duplantis, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kendisine ait dünya rekorunu bir kez daha kırdı. Duplantis rekorun ardından Yusuf Dikeç'in ikon olan hareketiyle sevinç yaşadı.

İsveçli atlet Armand Duplantis, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada 6.10'luk derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Yusuf DikeçYusuf Dikeç

YUSUF DİKEÇ ÇILGINLIĞI!

Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Armand Duplantis, tarihi başarısının ardından milli atıcımız Yusuf Dikeç'in viral olan hareketiyle kameralara poz verdi.

Armand DuplantisArmand Duplantis

Armand Duplantis'in tarihi başarısının ardından yaptığı bu hareket büyük alkış topladı.

BAKAN BAK: REKORU DA KIRSAN YUSUF ABİNİ ÖRNEK ALIRSIN

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Armand Duplantis'in sevincini yaşadığı Yusuf Dikeç pozuna yönelik sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Bak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Olimpiyat rekoru da kırsan Yusuf abini örnek alırsın.

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