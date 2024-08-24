Türkiye'nin yeni gururu ilk denizaltı Piri Reis Mavi Vatan için göreve hazır! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katılacak. Düzenlenecek törende Türkiye'nin yeni gururu olan ilk denizaltı Piri Reis hizmete girecek. İşte Piri Reis'in özellikleri...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sürürken, Erdoğan bugün Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katılacak.
PİRİREİS HİZMETE GİRECEK
Açılış töreninin ardından Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis hizmete girecek.
DENİZALTI HAVUZU DA AÇILIYOR
Öte yandan Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine, Muratreis denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak. YAKIT 2-3-4 Akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu da hizmete girecek.
MİLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURMUŞTU
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Aksaz Tersane Komutanlığındaki törenin detaylarına ilişkin sorular üzerine şunları söylemişti: "24 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 'Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni' gerçekleşecektir. Açılış töreninin ardından, PİRİREİS denizaltısı hizmete girecek, HIZIRREİS denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine başlayacak, MURATREİS denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak, YAKIT 2-3-4 akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu hizmete girecektir."
PİRİ REİS'İN ÖZELLİKLERİ
REİS SINIFI DENİZALTI ÖZELLİKLERİ
Uzunluk: 67,6 m (standart denizaltılardan yaklaşık 3 m daha uzun)
Tekne diş çapı: 6,3 mil
Yükseklik: 13,1 m (periskoplar hariç)
Su altı (dalış durumda) deplasman: 2.013 ton
Hız (satıhta): 10+ knot
Hız (dalış durumda): 20+ knot
Mürettebat: 27
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