Türkiye’nin yeni gururu ilk denizaltı Piri Reis Mavi Vatan için göreve hazır! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak...

MİLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Aksaz Tersane Komutanlığındaki törenin detaylarına ilişkin sorular üzerine şunları söylemişti: "24 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 'Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni' gerçekleşecektir. Açılış töreninin ardından, PİRİREİS denizaltısı hizmete girecek, HIZIRREİS denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine başlayacak, MURATREİS denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak, YAKIT 2-3-4 akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu hizmete girecektir."