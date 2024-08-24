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CHP'li İzmir'in değişmeyen başkan profoili: Sata sata bitiremediler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 07:22 Güncelleme: 24.08.2024 08:08
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CHP’li İzmir’in değişmeyen başkan profoili: Sata sata bitiremediler

CHP'li İzmir'in ilçe belediye başkanları değişse de, kaderleri hiç değişmiyor. İzmir Seferihisar'da 2 dönem belediye başkanlığı yapan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 10 yılık görev süresi içinde ilçede çok sayıda gayrimenkulü haraç mezat satarken, Soyer'den görevi deviralan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de Soyer'in başlattığı satış furyasını devam ettiriyor.

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