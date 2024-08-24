Mehmet Şimşek istifa etti yalanının arkasında ne var? Bakan Yılmaz Tunç: Ekonomiyi hedef alıyorlar

"GEÇMİŞTE DE BU PROBLEM OLDU"

Konuşurken herkes özgürce milletvekillerimiz ifadelerini sarf edebilir. Hakaret içeren, kaba ve yaralayıcı sözler Meclis'teki maalesef bu tür karışıklıklara neden olabiliyor. Geçmişte de oldu, bu sadece bu dönemin problemi değil. 90'lı yıllarda bir milletvekilinin kavga sırasında vefat ettiğini biliyoruz. Milletimizin bizlerden beklediği kanunların gerçekleşmesi ile ilgili olarak yapıcı tutum sergilemeye yönelik gayretlerin olduğunu biliyorum.

"CEZAİ MÜEYYİDE GEREKTİRECEK BİR HUSUS"

Milletvekillerine sizler terörist derseniz bu bir hakaret, iç tüzüğe göre cezai müeyyide gerektirecek bir husus. Karşısındaki insan ona terörist dediğinde, ifade özgürlüğünü aşacak şekilde konuştuğunda bu tür olaylara sebebiyet verilebiliyor.

Bizim parlamentomuz Gazi Meclis'imiz, tüm milletvekilleri kendilerini sorumlu hissetmesi gerekir. Ben 16 yıl milletvekilliği süresi içerisinde bu tür manzaralar oldu, üzücü kavgalar oldu, sonunda yine kulislerde milletvekillerimiz değişik siyasi partilerden aynı sohbetlerine devam ettiler. Bu tür olayların tekrarlanmaması lazım. Kürsüdeki konuşmacıların bu tür olaylara sebebiyet vermek için çıkanlar var.