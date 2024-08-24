CHP’de bitmeyen nepotizm geleneği! Kentsel dönüşüme 82 milyon TL reklama 450 milyon TL...

Kamuda akraba atamalarına son olarak bir yenisi daha eklendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Cengiz Özdemir'in oğlu ve gelinini işe aldırdığı ortaya çıktı. Ayrıca EBB İK Şube Müdürü Alaattin Öztürk'ün eşinin de belediyede işe başladığı ortaya çıkmıştı.

NEPOTİZM AİLE GELENEĞİ

31 Mart seçimleri öncesi aday belirleme sürecinde sık sık torpil ve krizlere sahne olan CHP'de seçim sonrası da torpil furyası devam etti. CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı. Ayrıca Kurt'un gelininin de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne sınavsız olarak işe alındığı öğrenilmiş, Aslen Çanakkaleli olan, evlenip Eskişehir'e gelince de Büyükşehir'e direk sözleşmeli memur olarak başlayan gelinin daha sonra sözleşmelilere kadro geldiğinde memur olduğu ve KPSS şartı aranmadığı ortaya çıkmıştı.