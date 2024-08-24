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Eski Jandarma Genel Komutanından acı haber! Emekli Orgeneral Galip Mendi hayatını kaybetti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 18:24 Güncelleme: 24.08.2024 18:33
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Eski Jandarma Genel Komutanından acı haber! Emekli Orgeneral Galip Mendi hayatını kaybetti

İzmir'de bir süredir lenf kanser tedavisi gören 73 yaşındaki Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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