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Türkiye ile Rusya'dan ortak devriye! MSB tüm detayları paylaştı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 17:33 Güncelleme: 23.08.2024 17:40
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Türkiye ile Rusya’dan ortak devriye! MSB tüm detayları paylaştı...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde icra edilen ve 5 Ekim 2023'te güvenlik nedeniyle durdurulan Birleşik Kara Devriyesine bugün yeniden başlanmıştır" denildi.

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