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Başkan Erdoğan cuma namazını Okluk Millet Camisi'nde kıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 23.08.2024 17:40 Güncelleme: 23.08.2024 18:08
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Başkan Erdoğan cuma namazını Okluk Millet Camisi’nde kıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı yazlık konukevinde dinlenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını yazlık konukevindeki Millet Cami'sinde kıldı. Başkan Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğraf çektirdi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Ak Parti Muğla Milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar ile birlikte Cuma namazını kılan Başkan Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlar ile sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdiBaşkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi

BAŞKAN ERDOĞAN HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Vatandaşlar Başkan Erdoğan ile bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdiBaşkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi

Başkan Erdoğan'ın yarın (24 Ağustos Cumartesi) Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında Aksaz Tersane Komutanlığı Açılışı ve Deniz Platformu teslim törenine katılması bekleniyor.

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