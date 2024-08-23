7 saatlik yolculuk 1 saat 45 dakikaya düşüyor! Ankara-Yerköy-Kayseri hattı için tarih...

"ANKARA-KAYSERİ ARASI SADECE 1 SAAT 45 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Proje kapsamında, 20,3 kilometre uzunluğunda 21 tünel, 2 bin 572 metre uzunluğunda 18 demir yolu köprüsü, 224 menfez ve 27 üstgeçit ile 92 altgeçit de inşa edileceğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin Trans-Asya orta koridorunu destekleyecek şekilde doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde çift hatlı demir yolu koridorunu oluşturma hedefine uygun olarak hayata geçirdiğimiz projemizi tamamladığımızda Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak ve böylece Kayseri de doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacak. Yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkanına kavuşacağız. Mevcut konvansiyonel demir yolu bağlantısıyla 7 saat süren Ankara-Kayseri arası sadece 1 saat 45 dakikaya düşecek. 5,5 saatte İstanbul'a hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım imkanı sağlanacak. Şöyle düşünün, ailesi Kayseri'de yaşayan ve Ankara'da okuyan üniversite öğrencilerimiz isterlerse cuma akşamları okuldan çıktıktan sonra 1 saat 45 dakika gibi kısa ve konforlu bir yolculukla hafta sonlarını ailelerinin yanında geçirebilirler ya da hafta sonlarında farklı bir etkinlik yapıp yeni yerler keşfetmek isteyen vatandaşlarımız Ankara'dan Kayseri'ye ya da Kayseri'den Ankara'ya gitmek istediklerinde bu yol gözlerinde büyümeyecek. Düşünün 7 saat nere, 1 saat 45 dakika nere?"

Uraloğlu, bu seyahatlerin her iki şehrin turizm ve ticaret faaliyetlerini de geliştireceğine dikkati çekerek "İstanbul'da düğünü olan Kayserili vatandaşlarımız yolculukları sadece 5,5 saat süreceği için isterlerse düğün günü dahi yola çıkabilecekler. Konaklama derdi düşünmeyecekler. Bakın, tek bir projemiz dahi insanımızın hayatına nasıl tesir ediyor." ifadelerini kullandı.