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Bakan Mehmet Şimşek'ten 'istifa etti' iddialarına net cevap: İstifa etmedim! Senaryolar doğru değildir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 21:23 Güncelleme: 23.08.2024 21:38
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Bakan Mehmet Şimşek’ten ’istifa etti’ iddialarına net cevap: İstifa etmedim! Senaryolar doğru değildir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'istifa etti' propagandasının 'yalan' olduğunu ifade ettiği bir açıklamada bulundu.

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