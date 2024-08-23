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Suudi Büyükelçi'den Turkuvaz Medya'ya ziyaret! Avrupa'nın en büyük stüdyolarını gezip hatıra fotoğrafı çekildi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 23.08.2024 20:44 Güncelleme: 23.08.2024 20:46
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Suudi Büyükelçi’den Turkuvaz Medya’ya ziyaret! Avrupa’nın en büyük stüdyolarını gezip hatıra fotoğrafı çekildi

Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Abualnasr, Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti. Avrupa'nın en büyük stüdyolarına sahip Turkuvaz Medya’yı gezen büyükelçi, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti.

Nezaket ziyaretinde büyükelçiye, Basın Ataşesi Abdulaziz Alqarni ve Basın Danışması Koray Karakaya da eşlik etti.

A Kanallar Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'a Turkuvaz Medya stüdyolarını gezdirdi ve çalışma alanları hakkında bilgi verdi.

Suudi Arabistan Büyükelçisi Al-Nasr hatıra fotoğrafı çekiminin ardından medya merkezinden ayrıldı.

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