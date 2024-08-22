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Malazgirt Zaferi'ne şölen gibi kutlama! Cumhur İttifakı liderleri önce Ahlat sonra Malazgirt’te bir araya gelecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 08:00
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Malazgirt Zaferi’ne şölen gibi kutlama! Cumhur İttifakı liderleri önce Ahlat sonra Malazgirt’te bir araya gelecek

Türk milletine Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt zaferinin 953'üncü yıl dönümü dolayısıyla savaşın kazanılmasında büyük öneme sahip Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklere bakanlar, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve vatandaşlar da katılacak. Devletin zirvesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'te bir araya gelecek. Öte yandan Kabine toplantısı da pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

Millet Bahçesinde 1071 Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsilen 50 çadır kuruldu. Kutlamalar için hazırlıklar tamamlandı, 150 bin metrekare alana çadırlar kuruldu.

50 çadırda katılımcı illerin stantları ve Türkiye'nin dört bir tarafından katılımın sağlanacağı el sanatları sergileri açılacak.

Okçuluk, atlı spor oyunları, kökbörü, geleneksel oyunlar, Solo Türk, Çelik Kanat helikopter gösterileri ve konserler gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI'NI ZİYARET EDECEK

Devletin zirvesi 25 Ağustos'ta Bitlis Ahlat'ta ve 26 Ağustos'ta ise Muş, Malazgirt'te buluşacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri ve kuvvet komutanlarının da Ahlat ve Malazgirt kutlamalarına katılmaları bekleniyor.

Etkinliklere dış misyon şefleri de katılacak. Başkan Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan 9 bin 200 abidenin bulunduğu Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edecek.

Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkında da kutlamalar yapılacak.

ZİYARETÇİLER ZAMAN TÜNELİNDE YOLCULUĞA ÇIKACAK

Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ahlat'ta Başkan Erdoğan'ın talimatı ile yaptırılan millet bahçesi içerisinde Sultan Alparslan Otağı'nda yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler Selçuklu ruhunu yaşayacaklar.

Ahlat, Çarho mevkisinde 400 dönümde oluşturulan ve her yıl Malazgirt Zaferi etkinlikleri ile kutlama törenlerinin görkemli şekilde yapıldığı Ahlat Millet Bahçesi çevresindeki objelerle ziyaretçileri zaman tünelinde yolculuğa çıkartıyor.

AHLAT'IN ÖNEMİ NEDİR?

Anadolu'nun tapusu Ahlat, tarih boyunca doğu ve batı medeniyetleri arasında köprü görevi gördü.

Orta Asya'dan Batı'ya doğru yönelen Müslüman Türk göçenlerinin toplanma alanı oldu.

Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, sayıca kendilerinden 4 kat daha fazla Bizans ordusuna karşı Malazgirt Meydan muharebesinin kazanılmasında büyük rol oynayan Ahlat, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasına vesile oldu.

Ahlat'ta birçok bilim adamı, mimar ve sanatkar yetişti.

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