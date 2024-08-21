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CHP'li meclis üyesinin sır ölümü! İntihar mı cinayet mi?

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 17:47 Güncelleme: 21.08.2024 17:50
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CHP’li meclis üyesinin sır ölümü! İntihar mı cinayet mi?

Bursa'da sabah saatlerinde CHP'den Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan avukatın evinden gelen sesler komşularını tedirgin etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine 32 yaşındaki CHP'li meclis üyesinin evine çok sayıda ekip sevk edildi. Eve giren ekipler CHP'li meclis üyesinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Bursa'da, CHP'den Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları (32) evinden gelen sesler ekipleri harekete geçirdi.

Olay, sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi.

CHP'li belediye meclis üyesi evde başından vurulmuş halde bulundu.CHP'li belediye meclis üyesi evde başından vurulmuş halde bulundu.

EŞİ EVDEN ÇIKTIKTAN SONRA...

CHP'den, Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'ın evinden, sabah eşi işe gittikten sonra tek el silah sesi duyuldu.

BOŞ KOVAN VE TABANCA BULUNDU

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Memişoğulları'nı başından vurulmuş olarak bulundu. Yaşamına son verdiği düşünülen Alptuğ Memişoğlları'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede tabanca ve boş bir kovan bulunurken, soruşturma sürüyor.

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