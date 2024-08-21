CHP'li meclis üyesinin sır ölümü! İntihar mı cinayet mi?
Bursa'da sabah saatlerinde CHP'den Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan avukatın evinden gelen sesler komşularını tedirgin etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine 32 yaşındaki CHP'li meclis üyesinin evine çok sayıda ekip sevk edildi. Eve giren ekipler CHP'li meclis üyesinin cansız bedeni ile karşılaştı.
EŞİ EVDEN ÇIKTIKTAN SONRA...
CHP'den, Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'ın evinden, sabah eşi işe gittikten sonra tek el silah sesi duyuldu.
BOŞ KOVAN VE TABANCA BULUNDU
Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Memişoğulları'nı başından vurulmuş olarak bulundu. Yaşamına son verdiği düşünülen Alptuğ Memişoğlları'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemede tabanca ve boş bir kovan bulunurken, soruşturma sürüyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Manuel Neuer Alman Milli Takımı'na veda etti
- Memura: 43 bin TL, Emekli Memura (4C): 19 bin TL! %10.71'lik zam oranı hesapları değiştirdi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Vaiz...
- 1 haftada 10 kilo verdiren Hakan Ural'ın mucize diyeti! Sibel Can'ın ilk eşi olan 47'lik sunucu tek yöntemle yapmış: "Günde 7 bardak..."
- Emekliye %42'lik zam tablosu ortaya çıktı! 4A-4B-4C'liye 2025 hesaplaması yapıldı: 11.250, 12.600, 13.400, 18.000 TL alana...
- Sürekli unutuyorum diyene bir deva oluyor! İbn-i Sina fişek gibi zihnin sırrını verdi: "1 tutam ekleyin..."
- Önce tavşan mı, ördek mi gördün? İlk görenler süper zeka çıkıyor!
- Kamuda esnek çalışma saatleri son durum ne? 4 gün mesai 3 gün tatil gelecek mi? Özel sektörde nasıl olacak, ücretler düşecek mi?
- 7000-5900-5600-5000 prim gününe A'dan Z'ye emeklilik! 2000, 2003, 2005, 2008 SGK girişine...
- 14 günde 6 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti ortaya çıktı! 24'lük sporcu kiloyu bıçak gibi kesti attı: "1 fincan sütlü kahve..."
- Müge Anlı yeni sezonu ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tarihi belli oldu mu?
- ATA AÖF kayıt TAKVİMİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ATA AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?
- Kişilik Testi: Seçtiğiniz gün batımı sizi sizden daha iyi tanıyor! Hayatta neyi temsil ediyorsunuz?