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18 ilde uyuşturucu operasyonu! 1 ton 521 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 08:05
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18 ilde uyuşturucu operasyonu! 1 ton 521 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-33” operasyonlarında; 1 ton 521 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonda 63 kişinin de yakalandığını bildirdi.

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