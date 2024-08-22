MSB acı haberi duyurdu! KKTC'de trafik kazası: 1 asker şehit, 11 asker yaralı
Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'de meydana gelen trafik kazası sonucu Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu, 11 askerin ise yaralandığını ve tedavi altına alındığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen trafik kazası sonucu Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu, 11 askerin ise yaralandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 22 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Uğurcan Işık şehit olmuş, 11 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.
BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Şehit Işık için taziye mesajı yayınladı. Bakan Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 22 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
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