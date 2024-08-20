CHP'de istifa şoku! Ayrılığını duyuran Eren Erdem'den Murat Ongun'a zehir zemberek sözler
Son dönemlerde parti içinde yaşanan fikir ayrılıkları ile tartışmaların hakim olduğu CHP'de bu kez yeni bir kriz ortaya çıktı. Eski CHP'li vekil Eren Erdem partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Erdem, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun başdanışmanı Murat Ongun'un şikayeti ile disipline sevk edildiğini açıkladı. Erdem, "Parti yönetimini uyarıyorum!" dedi ve Ongun'u işaret ederek serrt sözler kullandı.CHP'de Murat Ongun'a verilen imtiyazları eleştiren Erdem, "Parti “maaşlı anonim hesaplarla” dizayn edilecekse ve buna göz yumuyorsanız, emin olun yarın bu durum en çok sizin canınızı acıtacaktır!" ifadelerini kullandı. Erdem, açıklamasında CHP'de yaşananları işaret ederek "Koskoca 100 yıllık çınarı,iletişim hileleri ve algı operasyonları ile “belediye başkanlarının” oyuncağı yapıldı" sözleriyle eleştirdi.
Uzun süredir partisi ile çatışma halinde olan CHP'li Eren Erdem ayrılığını duyurdu. CHP yönetimi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Eren Erdem CHP'den istifa etti.
"PARTİ YÖNETİMİNİ UYARIYORUM" DİYEREK AÇIKLADI
İstifa açıklamasında İBB Başkanı İmamoğlu'nun başdanışmanı Murat Ongun'un şikayetiyle parti disiplinine sevk edildiğini belirten Eren Erdem, sert ifadeler kullandı.
İstifa açıklamasında "Parti yönetimin uyarıyorum" diyen Erdem, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer'i işaret ederek "Henüz ilçe başkanı iken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür ettiği için, bir belediye başkanı tarafından ödüllendirilip "YDK Başkanı" yapılan bir şahsa irademi teslim edemem!" dedi.
"BELEDİYE BAŞKANLARININ OYUNCAĞI"
Erdem açıklamasında İmamoğlu'nun Başdanışmanı Murat Ongun'u da hedef alarak "Koskoca 100 yıllık çınarı, iletişim hileleri ve algı operasyonları ile "belediye başkanlarının" oyuncağı yapar, onların maaşlı memurlarına "parti evlatlarını tasfiye ettirirseniz," yarın bu cürret en çok sizi hedef alır. Ve siyaset yapamazsınız…" ifadelerini de kullandı.
Erdem istifasını sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurdu:
"1-) Geçmişte, 5'li çetelerle ilişkili olduğu yönünde iddialar olan kişilerin "CHP Belediye Başkanı adayı" yapılmaması yönündeki çağrım, ve bu çağrım akabinde; herkesçe malum bir kişi olan MURAT ONGUN'un "ücret karşılığı istihdam edilmiş anonim hesaplarla" şahsımı hedef alması üzerine gösterdiğim tepki sebebiyle, partim tarafından DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞ bulunuyorum!
2-) Ben, partimin önüne Atatürk'ün koltuğunu fırlatmadım! Önceki ve mevcut Genel Başkanlara küfür etmedim! İş takipçiliği yapmadım! Eş, dost ve akrabamı CHP'li belediyelerde işe sokmadım! Siyasete "ev kirası ödeyen biri olarak girdim, halen aynı şekilde yaşıyorum!" Seçim zamanı el altından başka partilere destek atmadım! Parti seçim sathındayken, işi gücü bırakıp "partiyi dizayn toplantıları" yapmadım!
3-) Ben, hiçbir şahsi menfaat elde etmeksizin, siyasetten kuruş beklemeden; gözümün nuru evladımı 2 yıla yakın babasız bırakmayı dahi göze aldım. Şahsiyetim, kumpas yargısının önüne atıldı! Tek kelime etmedim! Sonunda beraat ettim, ama anneme, aileme, evladıma yapılanları; partim için ödenmiş bir bedel saydım!
BASINA VE KAMUOYUNA…— Eren Erdem (@erenerdemnet) August 20, 2024
1-) Geçmişte, 5'li çetelerle ilişkili olduğu yönünde iddialar olan kişilerin "CHP Belediye Başkanı adayı" yapılmaması yönündeki çağrım, ve bu çağrım akabinde; herkesçe malum bir kişi olan MURAT ONGUN'un "ücret karşılığı istihdam edilmiş anonim hesaplarla"… pic.twitter.com/aNmGGol4qM
4-) Geldiğimiz noktada, bir belediyemizin maaşlı personeli ve personelin parti içerisindeki ilişkileri üzerinden; "5'li çetelere yönelik tepkim ve bu tepkime yönelik troll saldırılarına karşı çıkışım" sebebiyle, HADİSE HERKESİN MALUMU OLDUĞU, ilgili trollerin "şikayetçi MURAT ONGUN tarafından beslendiği" herkesçe malum olduğu halde; partim beni İHRAÇ İSTEMİYLE disipline sevk etmiştir!
5-) Parti yönetimini uyarıyorum!
Bu şahsın "maaşlı anonim hesapları," Ali Mahir Başarır'ı "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ifade ettiği" konuşma sebebiyle linç edip nedamet getirtmedi mi?
Partiye ayar vermek, had bildirmek, partinin 5'li çetelerle ilgili tutumunu belirleyecek kişi "bir belediye personeli (MURAT ONGUN)" ise, ona bu imtiyazlar verilmişse, parti "maaşlı anonim hesaplarla" dizayn edilecekse ve buna göz yumuyorsanız, emin olun yarın bu durum en çok sizin canınızı acıtacaktır!
6-) Koskoca 100 yıllık çınarı, iletişim hileleri ve algı operasyonları ile "belediye başkanlarının" oyuncağı yapar, onların maaşlı memurlarına "parti evlatlarını tasfiye ettirirseniz," yarın bu cürret en çok sizi hedef alır. Ve siyaset yapamazsınız…
7-) Kongre psikolojisinden hala çıkamamış, her gördüğü partiliye "kongredeki tutumunu hatırlatan," ilkeli bir iktidar mücadelesi yerine, "iktidar olalımda nasıl olursa olsun; icabında mevcut düzenle uzlaşarak olsun" duygusuyla, iktidar olmak ile muktedir olmak arasındaki farkı kavrayamadığını düşündüren, kindar ve tasfiyeci bir anlayışla; kongrede karşısında olmuş isimleri bahaneler üreterek tasfiyeyi amaçlayan bir anlayışla çok sağlıklı bir yol sürülmeyeceği açıktır!
BU BAĞLAMDA, henüz ilçe başkanı iken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür ettiği için, bir belediye başkanı tarafından ödüllendirilip "YDK Başkanı" yapılan bir şahsa irademi teslim edemem!
Bu sebeple, mensubiyetinden onur duyduğum partimden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi; irademi, onurumu parti örgütlerime emanet ederim.
Saygılarımla Eren Erdem"
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