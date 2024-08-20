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Gündem Gazze ve Ukrayna! Bakan Fidan'dan Hollanda ile önemli temas: Mevkidaşı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 21:14 Güncelleme: 20.08.2024 21:22
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Gündem Gazze ve Ukrayna! Bakan Fidan’dan Hollanda ile önemli temas: Mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede öncelik Gazze’deki son durum ve Ukrayna’daki gelişmeler oldu. Rusya-Ukrayna ve İşgalci İsrail-Gazze arasında yaşananların yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki durum ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alınana konulardan biri oldu.

Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü.Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü.

TANSİYONUN YÜKSELDİĞİ İKİ ÜLKE ELE ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.

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