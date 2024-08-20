20 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrailli esirin ailesinden "ateşkes" itirafı! "Anlaşma mümkün değil" iddiasına Mossad'tan yalanlama

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 18:25 Güncelleme: 20.08.2024 19:09
ABONE OL
İsrailli esirin ailesinden ateşkes itirafı! Anlaşma mümkün değil iddiasına Mossad’tan yalanlama

Gazze'de katliamların durması, işgalciler ve Hamas arasında anlaşma sağlanması için müzakereler devam ediyor. Ateşkese ilişkin taraflardan farklı açıklamalar yapıldı. Anlaşmaya ilişkin müzakereler sürerken İsrailli bir esirin annesinden flaş iddia geldi. Hamas'ın elindeki esirin annesi Mossad Direktörü David Barnea'nın kendisine "mevcut siyasi tabloda anlaşmanın mümkün olmadığını söylediğini" iddia etti. Bu flaş iddialara Mossad'tan yanıt geldi ve yalanlandı. İşte detaylar..

Gazze'de ateşkes için çabalar sürerken ABD, İsrail ve Hamas arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor. ABD ve İsrail'in tutarsız açıklamalarına Hamas'tan tepki geldi. Bu süreçte ateşkesin ne zaman sağlanacağı merak konusu olurken İsrailli bir esirin annesinden flaş bir iddia ortaya atıldı.

İsrailli esirin annesi, Mossad Direktörü'nün ʺsiyasi tabloda anlaşma mümkün değilʺ dediğini iddia etti.İsrailli esirin annesi, Mossad Direktörü'nün ʺsiyasi tabloda anlaşma mümkün değilʺ dediğini iddia etti.

"MOSSAD DİREKTÖRÜ ANLAŞMA OLMAYACAK DEDİ" İDDİASI

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, Mossad Direktörü David Barnea'nın kendisine "mevcut siyasi tabloda anlaşmanın mümkün olmadığını söylediğini" iddia etti.

Einav Zangauker, Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de yaşanan olayları soruşturmak için kurulan sivil soruşturma platformunda konuştu.

İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker.İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker.

"İSRAİLLİ ESİRLERİN YAKINLARIYLA BULUŞMAYI REDDETİ"

Tel Aviv ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes müzakerelerinde İsrail'in başmüzakerecisi niteliğindeki Mossad Direktörü Barnea'nın İsrailli esirlerin yakınlarıyla buluşmayı reddettiğini dile getiren Zangauker, Barnea'nın mayıs ayında kendisine "mevcut siyasi tabloda anlaşmanın mümkün olmadığını söylediğini" aktardı.

Mossad Direktörü Barnea.Mossad Direktörü Barnea.

İŞGAL BAŞBAKANLIĞINDAN JET YALANLAMA

İsrail Başbakanlık Ofisi aracılığıyla yayınlanan Mossad'ın yazılı açıklamasında ise Zangauker'in iddiaları yalanlandı.

MOSSAD "ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK" DEDİ

Mossad, "Barnea'ya atfedilen sözlerin asla söylenmediğini, siyasi tabloya bir referansta bulunulmadığını" belirterek "Mossad Direkörü'nün tüm esirlerin serbest kalması için bir anlaşma sağlamak adına çalışmaya devam edeceğini" öne sürdü.

İsrailli esirin annesi, Mossad Direktörü'nün ʺsiyasi tabloda anlaşma mümkün değilʺ dediğini iddia etti.İsrailli esirin annesi, Mossad Direktörü'nün ʺsiyasi tabloda anlaşma mümkün değilʺ dediğini iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı figürlerin "ateşkes sağlanırsa hükümeti devirme" tehdidi karşısında içeride ve uluslararası arenada anlaşmaya yanaşmamakla suçlanıyor.

İsrailli esirin annesi, Mossad Direktörü'nün ʺsiyasi tabloda anlaşma mümkün değilʺ dediğini iddia etti.İsrailli esirin annesi, Mossad Direktörü'nün ʺsiyasi tabloda anlaşma mümkün değilʺ dediğini iddia etti.

İŞGALCİLER VE HAMAS ARASINA MÜZAKERELER

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.

Hamaslı üst düzey yetkililer, Al Jazeera televizyonuna yaptıkları açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı öneride uzlaşılan konuların, Doha'daki müzakerelerden çıkan sonuçta bulunmadığını söylemişti..

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör