İsrailli esirin ailesinden "ateşkes" itirafı! "Anlaşma mümkün değil" iddiasına Mossad'tan yalanlama
Gazze'de katliamların durması, işgalciler ve Hamas arasında anlaşma sağlanması için müzakereler devam ediyor. Ateşkese ilişkin taraflardan farklı açıklamalar yapıldı. Anlaşmaya ilişkin müzakereler sürerken İsrailli bir esirin annesinden flaş iddia geldi. Hamas'ın elindeki esirin annesi Mossad Direktörü David Barnea'nın kendisine "mevcut siyasi tabloda anlaşmanın mümkün olmadığını söylediğini" iddia etti. Bu flaş iddialara Mossad'tan yanıt geldi ve yalanlandı. İşte detaylar..
"MOSSAD DİREKTÖRÜ ANLAŞMA OLMAYACAK DEDİ" İDDİASI
Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, Mossad Direktörü David Barnea'nın kendisine "mevcut siyasi tabloda anlaşmanın mümkün olmadığını söylediğini" iddia etti.
Einav Zangauker, Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de yaşanan olayları soruşturmak için kurulan sivil soruşturma platformunda konuştu.
"İSRAİLLİ ESİRLERİN YAKINLARIYLA BULUŞMAYI REDDETİ"
Tel Aviv ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes müzakerelerinde İsrail'in başmüzakerecisi niteliğindeki Mossad Direktörü Barnea'nın İsrailli esirlerin yakınlarıyla buluşmayı reddettiğini dile getiren Zangauker, Barnea'nın mayıs ayında kendisine "mevcut siyasi tabloda anlaşmanın mümkün olmadığını söylediğini" aktardı.
İŞGAL BAŞBAKANLIĞINDAN JET YALANLAMA
İsrail Başbakanlık Ofisi aracılığıyla yayınlanan Mossad'ın yazılı açıklamasında ise Zangauker'in iddiaları yalanlandı.
MOSSAD "ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK" DEDİ
Mossad, "Barnea'ya atfedilen sözlerin asla söylenmediğini, siyasi tabloya bir referansta bulunulmadığını" belirterek "Mossad Direkörü'nün tüm esirlerin serbest kalması için bir anlaşma sağlamak adına çalışmaya devam edeceğini" öne sürdü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı figürlerin "ateşkes sağlanırsa hükümeti devirme" tehdidi karşısında içeride ve uluslararası arenada anlaşmaya yanaşmamakla suçlanıyor.
İŞGALCİLER VE HAMAS ARASINA MÜZAKERELER
İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.
Hamaslı üst düzey yetkililer, Al Jazeera televizyonuna yaptıkları açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı öneride uzlaşılan konuların, Doha'daki müzakerelerden çıkan sonuçta bulunmadığını söylemişti..
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