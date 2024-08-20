İsrailli esirin ailesinden "ateşkes" itirafı! "Anlaşma mümkün değil" iddiasına Mossad'tan yalanlama

Gazze'de ateşkes için çabalar sürerken ABD, İsrail ve Hamas arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor. ABD ve İsrail'in tutarsız açıklamalarına Hamas'tan tepki geldi. Bu süreçte ateşkesin ne zaman sağlanacağı merak konusu olurken İsrailli bir esirin annesinden flaş bir iddia ortaya atıldı.