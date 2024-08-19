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Son dakika | Bakan Işıkhan duyurdu! 39 ilaç daha geri ödeme listesinde

Giriş: 19.08.2024 10:24 Güncelleme: 19.08.2024 11:14
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Son dakika | Bakan Işıkhan duyurdu! 39 ilaç daha geri ödeme listesinde

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Işıkhan, yaptığı açıklamada, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." dedi.

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