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Son dakika | Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 12:12 Güncelleme: 19.08.2024 12:35
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Son dakika | Malatya’da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Malatya'da 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Akçadağ ilçesindeki deprem saat 12.02'de meydana geldi.

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