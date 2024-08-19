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İBB'den Alevilere kabul edilemez ayrımcılık! Mezarlık Dairesi'nden başkan bir kurum taleplerine cevap vermiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 09:00 Güncelleme: 19.08.2024 09:09
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İBB’den Alevilere kabul edilemez ayrımcılık! Mezarlık Dairesi’nden başkan bir kurum taleplerine cevap vermiyor

İBB'nin, Alevi vatandaşların tüm talep ve başvurularını uzun süredir Mezarlıklar Dairesi'ne yönlendirdiği ortaya çıktı. Ayrımcı muameleye tepki gösteren Alevi toplumu kanaat önderi Ali Rıza Özkan, "Bu anlayışı ancak Nazi ideolojisinde görebilirsiniz" dedi.

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