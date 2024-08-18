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'Kara Atmaca' en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 12:26
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’Kara Atmaca’ en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi

Roketsan tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi silah sistemi 'Kara Atmaca', en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek hedefini başarıyla vurdu.

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